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    Zelensky dron hedefini açıkladı: 1 milyon adet üreteceğiz

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    Zelensky dron hedefini açıkladı: 1 milyon adet üreteceğiz
    Ukrayna, Zelensky

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, önümüzdeki yıl bir milyon adet dron üreteceklerini açıkladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğini açıkladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız” dedi.

    Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.

    Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce dron üretmeyi hedeflediğini söylemişti fakat Ukrayna’nın mevcut dron üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil.

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    İhlas Haber Ajansı
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