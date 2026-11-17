ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'a yönelik askeri müdahale seçeneğinin hâlâ masada olduğunu belirterek yeni saldırı ihtimaline dikkat çekti. Huckabee, "Büyük çaplı askeri harekata geri dönme seçeneği her zaman masada" dedi.

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin İran'a yönelik baskı politikasını sürdüreceğini belirterek askeri müdahale ihtimalinin de masada tutulduğunu açıkladı.

İsrail'e verdiği destekle bilinen Huckabee, TPS ajansına verdiği röportajda İran'a yönelik olası saldırıların yanı sıra ABD'deki seçim sonuçları ve İsrail'in siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran üzerindeki ekonomik baskının devam edeceğini vurgulayan Huckabee, Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olamayacağını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda diplomasi ve ekonomik yaptırımların çözüm sağlayabileceğini dile getiren büyükelçi, buna rağmen askeri seçeneğin tamamen dışlanmadığını belirtti.

Huckabee, İran'a karşı büyük çaplı askeri harekata yeniden başlama ihtimalinin her zaman bulunduğunu kaydederek, saldırıların tekrar gündeme gelmesinin muhtemel olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silah edinmesine karşı tutumunun yeni olmadığını savunan Huckabee, Trump'ın bu konudaki uyarılarını 1980'li yılların başından bu yana dile getirdiğini öne sürdü. Büyükelçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yalnızca İsrail'in güvenliğiyle ilgili olmadığını, Tahran yönetiminin Washington için de tehdit oluşturduğunu iddia etti.

CUMHURİYETÇİLERİN SEÇİM YENİLGİSİNDE İSRAİL'İ SORUMLU TUTMADI

Huckabee, ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Demokratlar karşısında yaşadığı kayba ilişkin değerlendirmesinde, İsrail'in sonuçlar üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu iddialarını reddetti.

Cumhuriyetçilerin seçim başarısızlığının İsrail'den kaynaklanmadığını savunan Huckabee, ekonomik sorunları öne çıkardı. Savaşın seçim sonuçlarına etkisinin de sınırlı olduğunu ileri süren büyükelçi, Cumhuriyetçileri kendi seçmenlerini sandığa götürmekte başarısız olmakla eleştirdi.

Öte yandan Huckabee, ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik yaklaşımın özellikle genç kuşaklar arasında değiştiğini kabul etti. İsrail yönetimine sosyal medya platformlarında daha etkin bir iletişim stratejisi yürütmesi tavsiyesinde bulundu.

İSRAİL'DE KURULACAK YENİ HÜKÜMETLE ÇALIŞMA MESAJI

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlere de değinen Huckabee, hükümetin belirlenmesinin İsrail halkının kararı olduğunu söyledi. ABD'nin İsrail adına hükümet seçemeyeceğini belirten büyükelçi, seçimlerin ardından kurulacak yönetimle iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Huckabee ayrıca, Abraham Anlaşmaları'nın kapsamının genişletilmesi gerektiğini savundu. İsrail'in Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan veya başka bir bölgede işgal hedefi bulunmadığını iddia eden Huckabee, bölgesel ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki mesajlarını yineledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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