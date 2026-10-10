ABD’nin İsrail’den İran’ı "tek başına" vurmasını istediği öne sürüldü. Yaklaşan seçimler öncesi Trump’ı riskten korumayı ve Netanyahu’ya koz vermeyi hedefleyen planın, bölgesel dengeler ve seçimler nedeniyle şimdilik askıya alındığı iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail merkezli Maariv gazetesinin gündeme taşıdığı iddialara göre, Washington ile Tel Aviv arasında yürütülen İran diplomasisinde hareketli saatler yaşandı.

ABD yönetiminin, Orta Doğu’da fitili yeniden ateşleyecek geniş çaplı bir çatışmanın tarafı olmak istemediği ve bu nedenle İsrail’den İran’a yönelik bağımsız bir askerî harekât düzenlemesini talep ettiği öne sürüldü.

Washington’dan Tel Aviv’e: İran’ı tek başına vur

Habere göre, ABD'nin bu talebinden daha sonra vazgeçtiği belirtildi.

NETANYAHU’YA SEÇİM KOZU

ABD'nin savaşı yeniden alevlendirmekten kaçındığı ve bu nedenle İsrail'den İran'a karşı bağımsız bir saldırı düzenlemesini talep ettiği iddia edilen haberde, bu talebin saldırının ABD ara seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump'a zarar vereceği, buna karşın İsrail seçimlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesaplamasına dayandığı ileri sürüldü.

Washington’dan Tel Aviv’e: İran’ı tek başına vur

SON İKİ HAFTADIR GÖRÜŞÜYORLAR

Haberde, son iki hafta boyunca İsrail ile ABD arasında İran konusunda yürütülen görüşmelerde, ABD'nin ortak bir saldırı ya da bir Amerikan saldırısı değil, İsrail'in tek başına saldırısını istediği kaydedildi.

ARA SEÇİMLER PLANI DONDURDU

ABD'nin talebinin İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini hızla onarmasından kaynaklandığı belirtilen haberde, son bilgiler ışığında ABD'nin ara seçimler öncesinde İran'a bir saldırı planlamadığı, bunu İsrail'e havale ettiği, fakat bu planın da askıya alındığı değerlendirmesine yer verildi.

Maariv, Axios internet sitesinin, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, İsrail'in tek başına bir saldırı düzenlemesi durumunda ülkedeki seçimlerin erteleneceği fikrini paylaştığına dair haberini de hatırlattı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala