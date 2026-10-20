Yemen'de askeri kampa balistik füze saldırısı! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Yemen'de İran destekli Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği balistik füze saldırısında bilanço ağırlaştı. Şebve vilayetindeki kampa üç füzeyle gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükselirken, 200'den fazla acemi asker yaralandı. Yetkililer, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu bildirdi.

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Yemen’deki Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına yaptığı balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e çıktı.

Yemen’deki İran destekli Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine ait askeri eğitim kampına yaptığı balistik füze saldırısının bilançosu ağırlaştı. Yemen’in Şebve Valiliği’nden paylaşılan açıklamada, Ataq şehri yakınlarındaki kampı hedef alan Husi saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 58’e çıktığı belirtildi. Saldırıda 200’ü aşkın acemi askerin yaralandığı kaydedilirken, bunlardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Yemende askeri kampa balistik füze saldırısı! Ölü sayısı 58e yükseldi

ACEMİ ASKERLER EĞİTİM ALIYORDU

Yemen’deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin kontrolü altındaki Şebve vilayetinde yer alan bir askeri eğitim kampına üç balistik füze ile saldırı yapmıştı. Acemi askerlerin eğitim aldığı kampa yönelik saldırıdaki can kaybı sayısı daha önce 53 olarak duyurulmuştu. En az 200 kişinin ise yaralandığı kaydedildmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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