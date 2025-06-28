Yeni savunma stratejisi! NATO üç eylem planında anlaştı

Müttefikler daha fazla ve daha hızlı üretim yapacak. Kriz ve çatışma durumlarında sistemlere sürekli erişim sağlanacak. Sistemlerin entegrasyonuna hız verilecek.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail, Rusya ve İran krizlerinin gölgesinde Lahey’de yapılan NATO zirvesinde liderlerin, “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ilkesini barındıran 5. madde üzerinde tam mutabakat sağlamasıyla Avrupa ve Baltık ülkeleri rahat bir nefes alırken, NATO ülkeleri, ‘Güncellenmiş Savunma Üretim, Ticari Uzay Stratejisi ve Hızlı Benimseme Eylem Planı olmak üzere üç farklı proje üzerinde anlaştı.

Güncellenmiş Savunma Üretim Eylem Planı’yla hızla değişen güvenlik ortamında müttefikler daha fazla ve daha hızlı üretim yapma ihtiyacına cevap verecek. Planda, savunma sanayi kapasitesinin artırılacağı, üretimin büyüyerek hızlanacağı ve yeni teknolojilerin geliştirileceği vurgulandı. Güncellenen plana göre, müttefikler, NATO Savunma Planlama Süreci yetenek hedeflerini tam ve zamanında karşılamak, ek ulusal ihtiyaçları karşılamak ve kuvvetlerin modernizasyonunu ve dönüşümünü sağlamak için gereken yetenekleri sağlamak üzere ittifak genelinde gerekli savunma sanayii kapasitesinin oluşturulmasına katkıda bulunacak. Müttefikler, daha fazla ortak ve kolektif tedarik sağlamak için ulusal politikaları ve uygulamaları gözden geçirecek. Ortak tedarik tercih edilen seçenek hâline getirilecek. NATO ve müttefikler, İttifakın teknolojik üstünlüğünü sürdürmek için girişimlerde bulunacak.

Ticari Uzay Stratejisi’yle de NATO’nun ticari çözümleri daha esnek ve hızlı bir şekilde entegre etmesine ve barış zamanında, kriz ve çatışma durumlarında sürekli erişim sağlamasına imkân tanınacak.

Hızlı Benimseme Aksiyon Planı’yla ise bütün askerî alanlarda savunma amaçlı yeni teknolojik ürünlerin benimsenmesi ve entegrasyonu önemli ölçüde hızlandıracak. NATO, İttifak’ın ikili kullanımlı teknolojiler ile yeni ve yıkıcı teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmak amacıyla Hızlı Benimseme Eylem Planı aracılığıyla bir dizi mekanizma kuracak. Böylece ittifakın yeteneklerinin güncel ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak şekilde son teknoloji ve amaca uygun kalması sağlanacak.