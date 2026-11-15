Yerin altındaki servet için düğmeye basıldı! Üretim başladı

Mısır, Akdeniz'deki Batı Mina doğal gaz sahasında üretime başladı. Ekim 2023'te keşfedilen sahada günlük 160 milyon fit küp gaz üretimi hedeflenirken, yeni kaynakla ülkenin enerji arzının güçlendirilmesi ve doğal gaz ithalatına bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

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Mısır, enerji ihtiyacını karşılamak ve doğal gaz ithalatına bağımlılığını azaltmak amacıyla Akdeniz'deki yeni doğal gaz sahasını devreye aldı. Ekim 2023'te keşfedilen Batı Mina gaz sahasında üretim resmen başlarken, günlük 160 milyon fit küp doğal gaz üretimine ulaşılması hedefleniyor.

Mısır kıyıları açıklarındaki Kuzeydoğu Amiriye imtiyaz bölgesinde bulunan sahanın geliştirilmesi, Shell Egypt ve Kuveyt Dış Petrol Arama Şirketi (KUFPEC) ortaklığında gerçekleştirildi.

Projede yüzde 60 hisseye sahip olan Shell Egypt operasyonları yürütürken, Kuveyt Petrol Kurumunun tamamına sahip olduğu KUFPEC'in payı yüzde 40 olarak açıklandı. İki şirket, saha için Haziran 2025'te nihai yatırım kararını almıştı.

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GÜNLÜK 160 MİLYON FİT KÜP ÜRETİM HEDEFİ

Shell Egypt Başkanı Dalia el-Cabiri, keşiften yalnızca üç yıl sonra üretime geçilmesinin ortaklar arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu belirtti. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Mısır Doğal Gaz Holding Şirketi (EGAS) ve KUFPEC arasındaki koordinasyonun projenin hızla tamamlanmasına katkı sağladığını ifade etti.

Batı Mina sahasında günlük 160 milyon fit küp doğal gaz üretiminin hedeflendiğini belirten Cabiri, projenin Mısır'ın yerel gaz arzını güçlendireceğini ve açık deniz yatırımlarına katkı sunacağını kaydetti. KUFPEC de yeni sahanın devreye alınmasının ülkenin enerji arz güvenliğini destekleyeceğini ve gelecekteki yatırımların önünü açacağını bildirdi.

MISIR'IN DOĞAL GAZ AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Mısır'da özellikle elektrik sektöründen kaynaklanan artan doğal gaz talebi, ülkenin üretim kapasitesini artırma çalışmalarını hızlandırdı. Yeni saha da ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik stratejik yatırımlar arasında yer aldı.

Mısır Petrol Bakanlığı, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada Akdeniz'deki Zohr ve Batı Mina sahalarından yıl sonuna kadar günlük yaklaşık 250 milyon fit küp ilave doğal gazın sisteme kazandırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Petrol Bakanı Kerim Bedevi'nin ağustos sonunda paylaştığı verilere göre, Mısır'ın günlük doğal gaz üretimi 2026'nın ortalarında yaklaşık 3,7 milyar fit küp seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ve ağustos aylarında ise günlük tüketim 7,28 milyar fit küpe ulaşmıştı.

Mısır, 2026-2027 mali yılında günlük doğal gaz üretimini yaklaşık 4,2 milyar fit küpe çıkarmayı hedefliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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