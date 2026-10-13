Yunan basınından büyük itiraf: "Türkiye Avrupa savunma üssüne dönüşüyor, vetolara bağladığımız umutlar söndü"

Türk savunma sanayisinin küresel üretim ağlarına entegre olması Yunanistan'ı rahatsız etti. Miçotakis yönetiminin Türkiye'ye yönelik silah satışlarını engelleme beklentisini sorgulayan Yunan basını, Avrupa ülkelerinin Ankara ile iş birliğinden vazgeçmeyeceğini yazdı. Analizde, Türkiye'nin yalnızca savaş uçakları ve füzelerle değil, üretim gücü ve sanayi ortaklıklarıyla da Avrupa savunmasının vazgeçilmez aktörlerinden biri haline gelebileceğinin altı çizildi.

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Türkiye ile Fransa arasında imzalanan savunma iş birliği yol haritası, Yunanistan'da Atina'nın Türkiye'ye karşı izlediği savunma stratejisini sorgulattı.

Yunan basını, Avrupa ülkelerinin Ankara ile giderek derinleşen savunma ortaklıkları karşısında Miçotakis yönetiminin üçüncü ülkelerin vetolarına güvenemeyeceğini yazdı.

Militaire.gr'de Georgios Vasileiadis imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği savunma ortaklıklarının tek tek silah alımlarının ötesine geçtiğine dikkat çekildi.

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"ARTIK ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Yazıda, Türkiye'nin Avrupa savunma ekosistemine birden fazla ülkeden dahil olmaya çalıştığına işaret edilerek Yunanistan'ın Fransa veya diğer Avrupa devletlerinin Ankara ile iş birliğini sürekli engelleyeceği varsayımına dayanamayacağı ifade edildi:

"NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, stratejik konumu ve tecrübesiyle göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir aktördür.

21. yüzyıl jeopolitiği artık yalnızca dışişleri bakanlıklarında değil, Baykar ve Safran ortaklıklarında olduğu gibi doğrudan üretim hatlarında şekillenmektedir.

Türkiye; onlarca yıllık bir perspektifle eğitim, bakım, endüstriyel destek ve silahlanma içeren bir Avrupa sistemine erişim sağlamaktadır. Dolayısıyla Meteor sorusu yeni bir ağırlık kazanmaktadır."

Türkiye ve Fransa, ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Savunma İş Birliği Yol Haritası" imzaladı.

YUNAN BASININDAN ATİNA'YA TÜRKİYE UYARISI

Ayrıca Türkiye'nin İngiltere ile Eurofighter, İtalya ile insansız hava araçları, İspanya ile savunma programları ve Fransa ile stratejik diyalog üzerinden Avrupa savunma sanayisindeki ilişkilerini genişlettiği anlatıldı.

Yunanistan açısından asıl meselenin Türkiye'nin kaç savaş uçağı satın alacağı veya Meteor füzelerine sahip olup olmayacağı olmadığı belirtilerek Ankara'nın gelecek on yılda Avrupa savunma üretiminin ayrılmaz bir parçası haline gelme ihtimaline işaret edildi:

"Atina'yı asıl ne endişelendirmelidir? Yunan kamuoyundaki tartışma, odak noktasını yalnızca "Fransa Yunanistan'a ihanet etti mi" sorusuna yönelttiğinde yanılıyor olabilir. Mesele bu değildir.

Mesele, Türkiye'nin Avrupa savunma ekosistemine aynı anda birçok farklı kapıdan sistematik olarak entegre olmaya çalışmasıdır.

İngiltere ile Eurofighter aracılığıyla.

İtalya ile dronlar ve savunma sanayii aracılığıyla.

İspanya ile diğer savunma programları aracılığıyla.

Ve artık Fransa ile kurumsallaşmış stratejik diyalog yoluyla.

Buna paralel olarak SAMP/T, gelişmiş mühimmat, teknoloji transferi ve endüstriyel ortaklıklar peşindedir. Büyük resim budur.

Yunanistan açısından kritik sorun yalnızca Türkiye'nin kaç savaş uçağına sahip olacağı veya bir gün Meteor alıp almayacağı değildir. Asıl sorun, Ankara'nın önümüzdeki on yıl içinde, Avrupa'nın zorlu bir bölgesel ortağından Avrupa savunma üretiminin ayrılmaz bir düğüm noktasına dönüşmeyi başarıp başaramayacağıdır."

"YUNANİSTAN'IN CEVABI FRANSIZ VETOSU OLAMAZ"

Vasileiadis, Yunanistan'ın savunma stratejisinin Fransa, Almanya, İtalya veya İngiltere'nin Türkiye ile önemli savunma projelerini süresiz olarak reddedeceği beklentisine dayanamayacağını ileri sürdü.

Avrupa ülkelerinin kendi ekonomik, stratejik ve endüstriyel çıkarları bulunduğunu belirten yazar, Atina'nın uzun vadeli güvenliğinin üçüncü ülkelerin Türkiye'ye silah satışlarını engellemesine bağlı olamayacağını ifade etti.

FRANSA YUNANİSTAN'DAN VAZ MI GEÇTİ?

Yunan basınındaki analizde, Türkiye ile Fransa arasındaki yakınlaşmanın Atina'da oluşturduğu endişeler de ele alındı.

Yazar Georgios Vasileiadis, "Fransa'nın Yunanistan'ı yüzüstü bıraktığı" yönündeki değerlendirmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burada özellikle dikkatli olunmalıdır, çünkü Yunanistan'daki tartışmalar kolayca haklı endişeden 'Fransa'nın Yunanistan'ı yüzüstü bıraktığı' sonucuna evrilebilmektedir.

2021 tarihli Yunanistan-Fransa stratejik ortaklık anlaşmasının Türkiye ile imzalanan yol haritasından farklı olduğunu belirten Vasileiadis, Paris'in Atina'ya yönelik savunma taahhütlerinin sürdüğünü ifade etti. Ancak Yunan yazar, Fransa'nın Yunanistan ile ilişkilerini korurken Türkiye ile de daha güçlü bir savunma ortaklığı kurabileceğine işaret etti:

"Dolayısıyla soru, Fransa'nın Yunanistan'ı Türkiye ile değiştirip değiştirmediği değildir. Gerçek soru çok daha çetindir: Paris, Atina ile ayrıcalıklı bir stratejik ilişkiyi sürdürürken aynı zamanda Ankara ile daha güçlü bir savunma ve sanayi ilişkisi inşa edebilir mi? Cevap, yalnızca edebileceği değil, tam olarak bunu denediği yönündedir."

YUNAN BASINI YAZDI: TÜRKİYE GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın savunma alanında stratejik özerklik kazanma hedefini hatırlatan Vasileiadis, Paris yönetiminin Türkiye ile yakınlaşmasının arkasındaki nedenleri de değerlendirdi.

Yunan yazar, Türkiye'nin askeri gücü, coğrafi konumu ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ortamda Türkiye göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür."

Türkiye'nin NATO'nun personel bakımından en büyük ikinci askeri gücüne sahip olduğunu vurgulayan Vasileiadis, Ankara'nın Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Akdeniz arasındaki konumunun yanı sıra insansız hava araçları ve mühimmat alanındaki tecrübesine işaret etti.

Yazar, Fransa'nın savunma alanındaki yeni yaklaşımını ise şöyle değerlendirdi:

"Paris, önümüzdeki yılların Avrupa savunmasının yalnızca Fransa ile mutlak siyasi uyum içindeki ülkelerle inşa edilemeyeceğini anlamış görünmektedir."

ATİNA'YA KRİTİK UYARI: 3 EKİM'DE DEĞİL, SONRASINDA NE OLACAK?

Türkiye ile Fransa arasında 3 Ekim'de imzalanan savunma iş birliği yol haritasının önemini değerlendiren Yunan yazar, anlaşmanın tek başına Ege'deki güç dengesini değiştirmediğini belirtti.

Anlaşmanın Türkiye'ye otomatik olarak Meteor füzesi veya SAMP/T hava savunma sistemi teslimatı anlamına gelmediğini, Yunanistan-Fransa savunma ortaklığını da sona erdirmediğini ifade etti.

Ancak Vasileiadis, anlaşmanın uzun vadeli etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek şunları yazdı:

Ancak bunu önemsiz bir diplomatik evrak olarak küçümsemek de aynı ölçüde hatalı olur. Çünkü tekil bir silah alımından çok daha önemli olabilecek bir şeye neden olmaktadır. Sonraki anlaşmaların yapılabilmesi için kalıcı bir mekanizma tesis etmektedir.

Atina'nın bundan sonraki gelişmelere odaklanması gerektiğini belirten yazar, şu uyarıda bulundu:

"Paris ve Ankara'nın 3 Ekim'de ne imzaladıklarından ziyade, bundan sonra ne imzalayacakları önemlidir."

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