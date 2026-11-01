İsrail askeri istihbaratının eski üst düzey isimlerinden Marco Moreno, Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alarak Atina'ya savaş hazırlığı yapması çağrısında bulundu. Türkiye'yi İsrail ve Yunanistan için ortak tehdit olarak nitelendiren Moreno, Türk ordusuna ilişkin sözleriyle de gündem oldu. Eski istihbaratçı, "Türk ordusu hakkında çok şey bilmiyoruz. Yunanistan'ın kabiliyetleri Türk ordusununki gibi değil" dedi.

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İsrail askeri istihbaratının gizli yapısı Birim 504'ün eski üst düzey yöneticilerinden emekli Yarbay Marco Moreno, Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi hedef alarak Atina yönetimi için savaş çığırtkanlığı yaptı.

YUNANİSTAN'A "TÜRKİYE İLE SAVAŞA HAZIRLANIN" ÇAĞRISI

Proto Thema'nın yayımladığı röportajda Moreno, Türkiye ile askeri çatışma ihtimalinin Atina tarafından ciddiye alınması gerektiğinden bahsetti.

Yunan ordusuna akıl verirken itiraf ettiler: Türk ordusuyla aynı güçte değilsiniz!

Eski İsrailli istihbaratçı, "Türkiye ile savaşa hazırlanın" sözleriyle Yunanistan'a seslendi.

Moreno, Türkiye'yi İsrail ve Yunanistan için "sıradaki tehdit ve ortak düşman" olarak nitelendirdi.

Yunan ordusuna akıl verirken itiraf ettiler: Türk ordusuyla aynı güçte değilsiniz!

TÜRK ORDUSU HAKKINDA İTİRAF

Moreno'nun açıklamalarında Türk ordusuna ilişkin sözleri de öne çıktı.

"İsrail ordusu, Türk ordusuyla savaşa hazır olmalı" diyen Moreno, "Yunanistan'ın kabiliyetleri Türk ordusununki gibi değil. Gelecek olan şeye hazır olun" ifadelerini kullandı.

Yunan ordusuna akıl verirken itiraf ettiler: Türk ordusuyla aynı güçte değilsiniz!

YUNANİSTAN'A NATO UYARISI

Türk ordusunun güçlü olduğunu söyleyen Moreno, Yunanistan'ın askeri kapasitesinin Türkiye ile aynı düzeyde olmadığını ifade etti.

Atina yönetiminin NATO'nun güvenlik garantilerine güvenmemesi gerektiğini savunan Moreno, "Yunanistan gibi egemen bir ülke öncelikle kendisini korumalı. Başkalarına güvenmeyin. Kendinizi savunabilecek kabiliyetlere sahip olun" dedi.

"TÜRK ORDUSU HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLMİYORUZ"

İsrail ordusunun Türkiye ile bir çatışmaya hazırlanması gerektiğini yineleyen Moreno, Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin bilgi eksikliğini de kabul etti.

İstihbarat dünyasında yetiştim. Size söylüyorum, Türk ordusu hakkında çok şey bilmiyoruz. Düşmanlarımızın orduları hakkında çok şey biliyoruz ama Türk ordusuna ilişkin aynı düzeyde bilgiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum.

"TÜRKİYE'DEN DOLAYI GİRDİK"

Moreno, Türkiye'nin bölgedeki rolünü hedef alan açıklamalarında Suriye'ye de değindi.

Eski istihbaratçı, "Suriye'ye Şara'dan dolayı değil, Türkiye'den dolayı girdik" diye yorum yaptı.

Moreno ayrıca Türk istihbaratının 10 ila 15 yıl önce İsrail'e "çok büyük ihanet ettiğini" öne sürdü.

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