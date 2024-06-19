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Yunanistan alevlere teslim! Bölge halkı tahliye emrine uymadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın başkente 16 kilometre uzaklıkta olan Koropi kentinde orman yangını çıktı. Ev ve iş yerlerine sıçrayan alevler kontrol altına alınırken, ekipler yeni bir yangın riskine karşı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte ormanlık alanlarda çıkan yangınların sayısında da artış yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında ormanlar alevlere teslim olurken, bir haber de komşu ülke Yunanistan'dan geldi.

BÖLGE HALKI TAHLİYE KARARINA UYMADI

Yunanistan’ın başkenti Atina’ya 16 kilometre uzaklıktaki Koropi kentinde orman yangını çıktı. Yangın ev ve iş yerlerine sıçrarken, bölge sakinlerine tahliye emri verildi. Birçok bölge sakini ise tahliye emrine uymayarak, mülklerini ve hayvanlarını korumak için bölgede kalmayı tercih etti.

Yangına 102 itfaiyeci, 43 araç, 6 uçak ve 8 helikopterle müdahale edildi ve alevler kontrol altına alındı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yeniden yangın çıkması riskine karşı ekiplerin bölgede bekleyeceğini açıkladı. 

Yunanistan alevlere teslim! Bölge halkı tahliye emrine uymadı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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