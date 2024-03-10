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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı yarın Ankara'ya geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı yarın Ankara&#039;ya geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Yunanistan, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou'nun yarın Ankara'da bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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