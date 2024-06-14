Yunanistan'da kabine değişimi! 4 bakan, koltuğuna veda etti

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'in partisinin AP seçimlerinde oy kaybetmesi, kabinede değişiklik yapılmasına neden oldu. Miçotakis; İçişleri, Kalkınma, Göç ve İltica, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım bakanlarını görevden alıp yerlerine yeni isimler atadı.

Yunanistan'da, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisinin yaklaşık 1 milyon oy kaybına uğramasının ardından kabinede değişiklik yapıldı.

4 BAKANLIKTA DEĞİŞİM

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis; İçişleri, Kalkınma, Göç ve İltica, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım bakanlıklarında, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda, değişime gidildiğini bildirdi. Kabine değişikliğiyle Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in yerine Nikos Panayotopulos getirildi.

İçişleri Bakanlığına da Bakan Yardımcısı görevini yürüten Thodoris Livanios getirilirken yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Niki Kerameos oldu. Kalkınma Bakanlığında Kosta Streka'nın yerine de Takis Theodorikakos görevlendirildi. Tarım Bakanlığına da Kostas Çiaras getirildi.

Yeni kabine üyeleri, yerel saatle 18.00'de yemin ederek göreve başlayacak.