Şükran Günü’nün ardından başlayan indirim kampanyaları ABD genelinde alışveriş hareketliliğini artırdı. Yüzde 70’e varan fırsatlardan yararlanmak isteyen tüketiciler, Target, Walmart ve Best Buy gibi büyük mağazaların önünde gece boyunca kuyruk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı.

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ABD'de düzenlenen indirimler nedeniyle ülkenin farklı kesimlerinde birçok alışveriş tutkunu mağazalara akın etti. Birçok kişi Perşembe günü akşamı ve Cuma gecesi itibarıyla alışveriş merkezleri (AVM) önünde yoğun kuyruklar oluşturmaya başlarken, güvenlik güçleri bazı mağazaların çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yüzde 70'e varan indirimlerin uygulandığı mağazaların önünde araç kuyrukları da oluştu.

Yüzde 70 indirim çılgınlığı! Mağaza önünde sabahladılar, kuyruk bitmek bilmedi

İndirimlerden yararlanmak isteyen tüketiciler, başta California eyaletindeki Los Angeles kenti olmak üzere farklı şehirlerdeki Target, Walmart ve Best Buy gibi büyük perakende mağazalarının önünde kuyruk oldu. Bazı müşteriler, sınırlı sayıda satışa sunulan ürünleri ve yoğun talep gören fırsatları kaçırmamak için geceyi mağaza önlerinde geçirdi.

Yüzde 70 indirim çılgınlığı! Mağaza önünde sabahladılar, kuyruk bitmek bilmedi

GÜVENLİK SORUNLARINA YÖNELİK UYARILAR YAPILDI

İndirimler mağazalarda yoğunluk oluştururken, yetkililer alışveriş sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarına karşı tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle kalabalık otoparklarda araç ve yaya trafiğinin artmasının kazalara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda artan insan yoğunluğu nedeniyle çanta, cüzdan, cep telefonu gibi kişisel eşyaların korunmasının önem taşıdığı belirtildi. Kalabalık ortamların hırsızlık olayları için fırsat oluşturabileceği hatırlatılırken, tüketicilere değerli eşyalarını kontrol altında tutmaları tavsiye edildi.

Yüzde 70 indirim çılgınlığı! Mağaza önünde sabahladılar, kuyruk bitmek bilmedi

TATİL SEZONUNDA TÜKETİCİ HARCAMALARI ARTTI

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, tatil sezonuna yönelik toplam tüketici harcamalarının arttığı, birçok kişinin indirim günü yoğunluğu başlamadan alışverişlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

California eyaletinde maaşların ve ürün fiyatlarının ülkenin birçok bölgesine kıyasla daha yüksek olmasının, Los Angeles çevresindeki tüketicilerin harcamalarına yansıdığı kaydedildi. Eyaletteki ekonomik beklentilerin ülkenin diğer birçok bölgesine göre daha olumlu seyretmesinin de tüketici harcamalarını desteklediği değerlendirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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