Zambiya'da taş ocağında göçük! Çok sayıda ölü var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Zambiya'da kayıt dışı faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti.
Zambiya'nın başkenti Lusaka'nın 50 kilometre doğusundaki Chongwe'de kayıt dışı faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi.
Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, göçükte 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise yaralı kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zambiya'nın kuzeyindeki bir açık bakır madeninde Aralık 2023'te meydana gelen göçükte ise yaklaşık 30 madenci ölmüştü.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı