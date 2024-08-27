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Zambiya'da taş ocağında göçük! Çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zambiya&#039;da taş ocağında göçük! Çok sayıda ölü var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zambiya'da kayıt dışı faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti.

 

Zambiya'nın başkenti Lusaka'nın 50 kilometre doğusundaki Chongwe'de kayıt dışı faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi.

Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, göçükte 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise yaralı kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zambiya'nın kuzeyindeki bir açık bakır madeninde Aralık 2023'te meydana gelen göçükte ise yaklaşık 30 madenci ölmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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