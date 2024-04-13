Zelenski sonunda ikna etti: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot tedariği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından Berlin hükümetinin Kiev'e Patriot tedarik edeceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından Berlin hükümetinin Kiev'e hava savunma sistemi olan Patriot tedarik edeceğini açıkladı. Bu karar, ABD'nin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etme kararını açıklamasının ardından geldi.

Scholz ile görüşmesini sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Zelenski, "Şansölye'ye Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemi ve mevcut sistemler için hava savunma füzeleri teslim etme kararı için minnettarım. Liderliğiniz için teşekkür ederim Olaf. Bu, kritik bir dönemde Ukrayna'ya verilen gerçek bir destek göstergesidir."

Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada Avrupa'nın güvenliğini savunan tüm devletleri Ukrayna'ya yardım etmeye çağırdı.

Zelenski ayrıca İsviçre'de düzenlenecek barış zirvesinin önemini vurguladı. Zelenski konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şansölye'ye Haziran ayında İsviçre'de düzenlenecek olan açılış Barış Zirvesi'nin hazırlıkları hakkında da bilgi verdim. Zirvenin büyük bir başarıya ulaşması için gösterdiği isteklilikten ötürü Şansölye'ye minnettarım" dedi.