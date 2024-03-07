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Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ukrayna, Yunanistan, Savaş, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'da bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna-Rusya savaşının tahrip ettiği Odesa sokaklarını inceledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ukrayna'da bir araya geldi.

Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler - 1. Resim

Liderler, Odesa kentinde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle tahrip olan sokakları gezdi.

Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler - 2. Resim

Liderler daha sonra Odesa kentinde Karadeniz'deki tahıl koridorunun işleyişini inceledi.

Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler - 3. Resim

MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİ SIRASINDA PATLAMA OLMUŞTU

Miçotakis'in Karadeniz'deki Odesa kentindeki ziyareti sırasında bölgede bir patlama meydana gelmişti.

Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler - 4. Resim

YARALANAN OLMAMIŞTI

Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, Yunan medyasına, yaklaşık 150 metre uzakta meydana gelen patlamanın ardından Yunan heyetinde herhangi bir yaralanma olmadığını doğrulamıştı.

Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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