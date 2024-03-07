Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Ukrayna'da bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna-Rusya savaşının tahrip ettiği Odesa sokaklarını inceledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ukrayna'da bir araya geldi.
Liderler, Odesa kentinde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle tahrip olan sokakları gezdi.
Liderler daha sonra Odesa kentinde Karadeniz'deki tahıl koridorunun işleyişini inceledi.
MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİ SIRASINDA PATLAMA OLMUŞTU
Miçotakis'in Karadeniz'deki Odesa kentindeki ziyareti sırasında bölgede bir patlama meydana gelmişti.
YARALANAN OLMAMIŞTI
Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, Yunan medyasına, yaklaşık 150 metre uzakta meydana gelen patlamanın ardından Yunan heyetinde herhangi bir yaralanma olmadığını doğrulamıştı.