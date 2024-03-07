Zelenskiy ve Miçotakis, Odesa sokaklarında! Savaşın izlerini incelediler

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Mart 2024 10:55 - Güncelleme: 7 Mart 2024 11:22 - Güncelleme:

Ukrayna, Yunanistan, Savaş, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Ukrayna'da bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna-Rusya savaşının tahrip ettiği Odesa sokaklarını inceledi.