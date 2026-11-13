İngiltere'nin başkenti Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı kıldı, ardından Kapalıçarşı'yı gezdi. Sosyal medya hesabından İstanbul'a ilişkin paylaşım yapan Khan, ziyaret öncesinde Türk mutfağına olan ilgisini de anlatmış, Adana kebap yemek için sabırsızlandığını söylemişti.

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Türkiye'ye gelen Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi Yarımada'yı gezen Khan, Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı kıldı, ardından Kapalıçarşı'yı gezdi.

Khan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

Zirve için geldi, İstanbul'u turist gibi gezdi! Londra Belediye Başkanı mest oldu

SULTANAHMET CAMİSİ'NDEN PAYLAŞIM YAPTI

İstanbul ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Khan, Sultanahmet Camisi'nden bir fotoğraf yayımladı.

Zirve için geldi, İstanbul'u turist gibi gezdi! Londra Belediye Başkanı mest oldu

Khan, paylaşımında "İstanbul'daki güzel Sultanahmet Camisi'nden hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

Zirve için geldi, İstanbul'u turist gibi gezdi! Londra Belediye Başkanı mest oldu

TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Türkiye ziyareti öncesinde Londra'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle de görüşen Khan, iki şehir arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Khan, "Londra ve İstanbul yüzyıllardır ticaretle birbirine bağlı. Bugün bu ilişkiyi daha da geliştirmek, Londra'nın güçlü yönlerini tanıtmak ve yeni yatırımları teşvik etmek için Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldim" dedi.

Zirve için geldi, İstanbul'u turist gibi gezdi! Londra Belediye Başkanı mest oldu

Khan, söz konusu yatırımların Londra genelinde istihdamı, ekonomik büyümeyi ve yeni fırsatları destekleyeceğini ifade etti.

İSTANBUL'UN MEŞHUR TATLARINI DA UNUTMADI

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İstanbul ziyaretinde tarihi tatlıcı Hafız Mustafa'nın mağazasına da uğradı. Ziyaretinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Khan, İstanbul ile Londra arasındaki ticari ilişkilere esprili bir göndermede bulundu.

Zirve için geldi, İstanbul'u turist gibi gezdi! Londra Belediye Başkanı mest oldu

Khan, "Bugün İstanbul'daki Hafız Mustafa'nın merkez mağazasına özel bir ziyaret gerçekleştirdim. Londra şubesi ve işletmeleri, şehirlerimiz arasındaki ilişkinin yalnızca istihdamı ve ekonomik büyümeyi değil, tatlı düşkünlerini de nasıl desteklediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Zirve için geldi, İstanbul'u turist gibi gezdi! Londra Belediye Başkanı mest oldu

"İSTANBUL VE LONDRA DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ ŞEHRİ"

Türkiye ziyareti öncesinde verdiği röportajda Khan, ülkeye resmi ziyarette bulunan ilk Londra Belediye Başkanı olmaktan heyecan duyduğunu söylemişti.

Ziyaretinin iki temel amacı olduğunu anlatan Khan, bunlardan ilkinin Antalya'daki COP31 iklim zirvesine katılmak, ikincisinin ise Türkiye ile İngiltere arasındaki yatırımları artırmak olduğunu belirtti.

Khan, "İstanbul ve Londra yeryüzünün en büyük iki şehridir. Dolayısıyla Londra ile İstanbul arasında bir köprü kurmamız son derece doğru. Köprü kurmanın yollarından biri de ticaret ve yatırımdan geçiyor" ifadelerini kullandı.

"ADANA KEBAP YEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Röportajda Türk mutfağına ilişkin soruları da cevaplayan Khan, özellikle Adana kebap yemek istediğini aktarmıştı.

Khan, "Dürüst olmam gerekirse, gerçek bir Adana kebap yemeyi dört gözle bekliyorum" demişti.

Kendisine İskender kebap da önerilmesi üzerine espri yapan Khan, "Öğle ve akşam yemeklerinde üç farklı çeşit kebap yemeye çalışacağım. Üç stone, yani yaklaşık 19 kilo daha ağır bir şekilde döneceğim. Belediye başkanı olmanın bedeli de bu olsa gerek" diye konuşmuştu.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE ÇALIŞTI

Ziyaret öncesindeki röportajda Türkçe kelimeler öğrenmek istediğini de anlatan Khan, kendisine öğretilen "Nasılsınız", "Teşekkürler" ve "Çok güzel" ifadelerini tekrar etti.

İstanbul ve Antalya'daki insanlarla iletişim kurmanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Khan, Türkiye ziyaretinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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