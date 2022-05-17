Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 932. bölümüyle ekranlara geldi. Soteli çanak tarifi, 17 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

SOTELİ ÇANAK TARİFİ

Hem görüntüsü hem de tadı enfes olan soteli çanak tarifinin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken soteli çanak için malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Biz de soteli çanak için yapım aşamalarını sizler için adım adım derledik. İşte Gelinim Mutfakta soteli çanak tarifi…

SOTELİ ÇANAK İÇİN MALZEMELER

3 tane patates

Sosu için:

½ çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kekik

İç harcı için:

1 adet tavuk göğsü

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

Karabiber, pulbiber, tuz

Beşamel sos için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber

Üzeri için kaşar peyniri

SOTELİ ÇANAK NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyup ortadan ikiye kesin, orta kısımlarını bir kaşık ile oyun.

Sos malzemelerini bir kapta karıştırın ve patateslerin üzerine sürün. 200 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika kadar kızartın.

Bu esnada iç harç için gerekli malzemeleri doğrayın. Soğanı kavurup biberleri ekleyin. Arından tavuğu, domatesleri ve sarımsağı ilave edin. Kavrulan iç harca salça ve baharatları da ekleyip pişirdikten sonra altını kapatın.

Fırında kızarttığınız patatesleri iç harç ile doldurun.

Beşamel sos için minik bir tencerede yağı eritin, unu ekleyip kavurun. Üzerine sütü ilave edip karıştıra karıştıra pişirin. Kaynayınca altını kapatın. Pişen beşamel sosa tuz ve karabiber ekleyin.

Hazırladığınız beşamel sosu patates çanaklarının üzerine ilave edin. Her birine bir tutam kaşar da koyup fırına verin.

Kaşarlar eriyip kızardığında yemeğiniz hazır olacaktır.

Şimdiden afiyet olsun.

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