Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 941. bölümüyle ekranlara geldi. Brownie cheesecake tarifi, 30 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

BROWNİE CHEESECAKE TARİFİ

Ağız sulandıran görüntüsüyle tatlı severlerin damaklarında taht kuracak brownie cheesecake tarifi internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken brownie cheesecake için gerekli malzemeler ve hazırlanışı merak edildi. Bu lezzetin bir tanesi asla yetmeyecek, bir yiyen bir tane daha isteyecek. İşte Gelinim Mutfakta brownie cheesecake tarifi…

BROWNİE CHEESECAKE İÇİN MALZEMELER

Brownie için:

5 yemek kaşığı tereyağı

200 gram bitter çikolata

1 çay bardağı şeker

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un



Cheecake için:

500 gram labne

1 paket krema

½ su bardağı şeker

2 adet yumurta

½ limon

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un



Üzeri için:



2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

BROWNİE CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Brownie için bir tencereye tereyağını alıp eritin. Çikolata ekleyip karıştırmaya devam edin. Ayrı bir yerde yumurtaları mikserle çırpın. Sırasıyla tuz, şeker, kakao ve unu ekleyip çırpmaya devam edin. Bu karışımı tereyağlı çikolata soğuyunca üzerine ekleyip birleştirin. Spatula ile dıştan içe karıştırın.

180 derecede fırını önceden ısıtın. 24 cm’lik kilitli kek kalıbınızın tabanına ve kenarlarına fırın kağıdı kesip yerleştirin. Brownie’yi kek kalıbına dökün ve 15 dakika pişirin.

Cheesecake için bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri çırpın. Kıvam alınca labneyi, limon suyunu, nişastayı, kremayı ve unu ekleyerek çırpmaya devam edin. 24 cm’lik cheesecake kalıbınıza harcınızı boşaltın, birkaç kez tezgahınıza vurun ve içinde kalan fazla havasını çıkartın. Ardından fırına alın ve 20 dakika pişirin. Pişen cheesecake’i soğumaya bırakın.

Üzeri için çikolata sosunu hazırlayın. Sütün içine kakao, şeker ve unu ekleyerek karıştırın. Kıvam alınca altını kapatın.

Birleştirme aşaması için soğuyan brownie’nin üzerine hazırladığınız cheesecake’i yerleştirin.

Son olarak çikolata sosu spatula ile eşit şekilde dağıtın.

Dilimleyerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun.

Lezzetiyle damak çatlatıyor… Masaya koymanızla anında bitecek karamelli börek tarifi Gündüz kuşağının sevilen programlarından olan ve sunuculuğunu Nursel Ergin’in üstlendiği “Gelinim Mutfakta” programında bugün de kendine güvenen yarışmacılar ekrana geldi. Programda yer alan gelinler karamelli börek yaparak hünerlerini sergilerken bu lezzetin tarifi de merak edildi. Peki, karamelli börek nasıl yapılır? Bu tarif için gerekli malzemeler neler? İşte 5 çayı lezzetlerinin vazgeçilmezi olacak, bir yiyenin bir tane daha isteyeceği şahane tadıyla karamelli börek tarifi…

Kokusunu alan komşular kapınıza dayanacak! Kıyma ve patatesin mükemmel uyumuyla 'çoban payı' tarifi Gündüz kuşağının sevilen programlarından olan ve sunuculuğunu Nursel Ergin’in üstlendiği “Gelinim Mutfakta” programında bugün de kendine güvenen yarışmacılar ekrana geldi. Programda yer alan gelinler çoban payı yaparak hünerlerini sergilerken bu lezzetin tarifi de merak edildi. Peki, çoban payı nasıl yapılır? Bu tarif için gerekli malzemeler neler? İşte hem görüntüsü hem de tadı mükemmel olan çoban payı tarifi…

Bir daha hazırını almayacaksınız: Çıtır çıtır ev yapımı tavuk nugget tarifi Gündüz kuşağının sevilen programlarından olan ve sunuculuğunu Arda Türkmen’in üstlendiği “Arda’nın Mutfağı” adlı programında ünlü şef bugün de birbirinden lezzetli yemekler hazırladı. Programda yer alan tarifler ekran başındakilerin ağzını sulandırırken bu lezzetlerin tarifleri de merak edildi. Bu tariflerden biri olan tavuk nugget’ın hazırlanışı da internette en çok aranan tarifler arasında yer aldı. Peki, tavuk nugget nasıl yapılır? Bu tarif için gerekli malzemeler neler? İşte herkesin bildiği ancak püf noktalarına dikkat edilmesi gereken tavuk nugget tarifinin hazırlanışı…