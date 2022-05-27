Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 940. bölümüyle ekranlara geldi. Karamelli börek tarifi, 27 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

KARAMELLİ BÖREK TARİFİ

Çayın yanına çok yakışan, yemekten sonra tatlı arayışında olanların vazgeçemeyeceği karamelli böreğin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken karamelli börek için gerekli malzemeler ve hazırlanışı merak edildi. Bu lezzetin bir tanesi asla yetmeyecek, bir yiyen bir tane daha isteyecek. İşte Gelinim Mutfakta karamelli börek tarifi…

KARAMELLİ BÖREK İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

12 adet milföy hamuru

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

Karameli için:

2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

KARAMELLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Milföyleri buzluktan çıkarıp oda ısısında çözülmelerini bekleyin.

Bu esnada muhallebiyi hazırlayın. Muhallebi için geniş bir tencereye sütü boşaltın.

Ocağa alıp üzerine şeker, yumurta, un ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Koyu bir kıvam alınca tereyağı ilave edin.

Bir süre daha karıştırdıktan sonra kremayı boşaltıp karıştırın, soğumasını bekleyin.

Kare olan milföylerin içerisine bir kaşık yardımıyla kremadan sürün ve kapatın. Dilerseniz üçgen dilerseniz kare şekli verin.

Karamel sos için şekeri tavaya alıp tahta kaşıkla karıştırarak erimesini sağlayın, karamelize olana kadar karıştırın.

Ardından tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kremayı da ilave edin. Önce topaklanma olursa endişelenmeyin, ısıyı gördükçe sıvı kıvamını tekrar alacaktır.

Şeker iyice eriyip topaklanma sona erinceye kadar karıştırın, sonra ocağı kapatın.

Isıya dayanıklı bir fırın kabına yağlı kağıt serin. Sıcakken karameli yağlı kağıdın üzerine serin. Milföyleri karamel sosun üzerine dizin.

Tepsiyi 180 derecede önceden ısıtılmış fırına gönderin.

35 dakika kadar pişirin.

Üzerine pudra şekeri, fındık ya da ceviz serperek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun.

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