Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı 70 yaşındaki C.Y.'ye yumruk atarak hastanelik eden 14 yaşındaki F.B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında yaşlı adamı acımasızca darbeden ve ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, Çocuk Adalet Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemece 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan tutuklanan 14 yaşındaki saldırganın demir parmaklıklar ardına gönderildiği o üzücü olayın tüm detayları video haberimizde.

