Temmuz ve ağustosun ardından eylülde de fazla bekleniyor! İşte ekonomistlerin cari denge tahmini

AA Finans anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ve ağustosun ardından eylülde de fazla vermesini bekliyor. Eylül ayı için 2,4 milyar dolarlık fazla tahmin edilirken, yıl sonu cari açık beklentisi 45,3 milyar dolar oldu.

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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Kasım Cuma günü açıklanacak "Eylül 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

2.4 MİLYAR DOLAR FAZLA BEKLENİYOR

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. Ekonomistlerin eylül ayı için cari işlemler hesabı beklentileri, 1,9 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar fazla arasında yer aldı.

YILLIK BAZDA 45 MİLYAR DOLARLIK AÇIK BEKLENİYOR

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 40 milyar dolar ile 54 milyar dolar arasında yer aldı.

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AĞUSTOSTA 4 MİLYAR DOLAR FAZLA VERMİŞTİ

Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuzda 36 milyon dolar, ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Yıllık bazda ise temmuzda 40.7 milyar dolar, ağustosta da 42,1 milyar dolar açık verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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