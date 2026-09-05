Restoranlarda başarının sırrı: Zaman

Kalıcı başarı yalnızca iyi yemek, şık dekorasyon ve doğru servisten geçmiyor. Gerçek bir hikâye, güçlü bir konsept, doğru strateji ve en önemlisi zaman, sürdürülebilir başarının temelini oluşturuyor.

Hepimiz iyi yemek ararız. Sosyal medyanın pompalamaları ve abartılı reklamlar bazen yanlış seçim yapmamıza sebep olur. Günümüzün rekabetçi ortamı oldukça acımasızdır. Bütün bu zorluklara rağmen bazı işletmeler hayatta kalmakla yetinmezler, gelişerek kabul görürler.

Başarılı bir restoranın arkasında çok farklı dinamikler söz konusudur. Bütün bu dinamiklerin uyum içinde hareket etmesi başarıyı getirir. Popüler bir şef, iyi bir konum, doğru servis ve estetik başarıyı getirebilir. Ancak burada başarı kelimesini de doğru anlamak gerekir.

Son zamanların popüler kelimesi sürdürülebilirlik ve gerçeklik ikiz kardeş gibidir. Çünkü gerçeklik yoksa sürdürülebilirlik olmaz. Doğrudur, popüler bir şef, iyi bir konum, iyi bir dekorasyon ve doğru servis başarıyı getirebilir. Ama anahtar gerçeklikte saklıdır.

Gerçek bir restoran; konsept, yemek, servis ve deneyimle oluşabilir. Ama her şeyden önemlisi, gerçek yemekler ve gerçek bir hikâye ile oluşabilir. Hikâye ise süre, sabır ve bilgi ile oluşur.

Parası bol bir yatırımcı, iyi bir şef, doğru bir konum ve kaliteli bir dekorasyon ile restoran açabilir. Bu restoran belirli bir süre popüler de olabilir. Ama başarı gerçek ve sürdürülebilir değildir.

Yani çok özel yemekler, şık dekorasyon ve iyi bir servis yeterli değildir. Tutarlılık ister, duygusal bağ ister. Özetle, şefin, mekânın ve konseptin gerçek olması lazımdır. İşte burada sır ZAMAN’dır.

Restoranlarda başarının sırrı: Zaman

ÖZEL HİKÂYE GEREK

Uzun vadeli başarılar için sadece iyi yemeklerin, doğru servisin ve şık ambiyansın yetmediği bilinir. Anahtar, güçlü ve benzersiz bir konseptin içinde saklıdır. Uzun yıllara dayalı birikim ve bilgi-beceriye sahip, gerçek yemekler sunabilen bir şef ile çok özel hikâyelere sahip bir mekân gerekir.

İşte sürdürülebilir, gerçek ve başarılı bir restoranın sırları bunlardır. Konsept, sadece bir yemek türünden ya da iyi seçilmiş bir isimden ibaret değildir. Konsept, bir deneyimdir.

Konsepti destekleyen hikâye, dekorasyon ve menü her yönü ile gerçek olduğunda fark gerçekleşir. Elbette sonuç olarak kaliteli yemekler olmadan hiçbir restoran ayakta kalamaz.

Peki, kaliteli yemek nasıl olmalıdır? Deneyimli bir şefin ellerinde, mevsiminde doğru üretilmiş malzemeler ile standartlaştırılmış tarifler olmalıdır.

Şefin bilgi ve becerisine inanmış, ilgili ve verimli, yaptığı işe inanmış, doğru ve samimi bir mutfak personeli olmalıdır.

Restoranlarda başarının sırrı: Zaman

KONSEPT ÖNEMLİ

Sırada yine gerçek ve samimi bir konsepte dayalı strateji vardır. Çünkü yeni müşterilerin çekilmesi ve mevcut müşterilerin korunması bu şekilde mümkün olur. Bütün bu birikimle oluşturulan güçlü marka kimliği, işletme itibarını yükseltir.

İyi organize edilmiş bir mutfak şart. Akıcı bir iş akışı, sorunsuz operasyonlar ve personel arasındaki net iletişim önemlidir. Stok yönetim sistemleri ve karbon ayak izini azaltmak için yerel, sürdürülebilir çiftliklerden malzeme tedariki de bu sürecin bir parçasıdır.

EN HASSAS KONU FİYAT

Artık sırada müşteri vardır. Müşterinin en hassas olduğu konu ise fiyatlandırmadır. Mutlaka kârlılığı koruyan fiyatlandırma ve değer odaklı promosyonlar uygulanmalıdır. Bunlar, kârlılıktan ödün vermeden müşteri çekmeyi sağlar.

Müşteri sorularını ve rezervasyonlarını verimli bir şekilde yönetmek de bir o kadar önemlidir. Bütün bunlar gerçekleştirildikten sonra dijital görünürlük, sosyal medya hesapları ve yorumlara cevap vermek, işletmeye güveni artıran çalışmalardır.

Özetle, restoran başarısı çok zor değildir ancak kolay da değildir. Oyun doğru oynanmalıdır. Unutulmamalıdır ki başarılı restoranlar, yeni trendleri ve müşteri tercihlerini de benimsemeyi başarmalıdır.

Kalite bozulmadan, popülerlik kaygılarından uzak olmak kaydıyla piyasa trendlerine uyum sağlamak, güncel kalmayı ve uzun vadeli başarıyı etkiler.

BASALLA

BASALLA

MALZEMELER

>> 600 g kemikli kuzu iri parçalanmış

>> 1 su bardağı ince köftelik bulgur

>> 1 çay bardağı nohut akşamdan ıslatılmış

>> 1 yemek kaşığı domates salçası

>> 1 adet kuru soğan

>> 6 diş sarımsak

>> 1 yemek kaşığı un

>> 10-12 dal taze nane

>> Pul biber (arzuya göre)

>> Kıvamınca karabiber

>> Tuz, nar ekşisi (arzuya göre)

HAZIRLANIŞI

İlk olarak bulgur ıslatılır ve içerisine un, tuz ve karabiber atılıp özlü bir hamur hazırlanır. Misket büyüklüğünde yuvarlanır ve dinlenmeye bırakılır. Tereyağında soğanlar kavrulur. Etler de ilave edilip suyunu çekene kadar kavrulduktan sonra salçası eklenir. Üzerine dört parmak geçecek kadar su konulur. Nohut ve tuz ilavesiyle bir saat kısık ateşte pişirilir. Son olarak hazırlanan bulgur köfteleri ve arzu edilen miktarda nar ekşisi konularak 8-10 dakika kadar pişirilir. Servis edilirken üzerine taze doğranmış nane serpilir. Pratik bilgi olarak unla yapılan tatlıları hazırlarken içlerine çok az tuz katmak lezzeti artıracaktır.

HARPUT KÖFTESİ

HARPUT KÖFTESİ

MALZEMELER

>> Yarım kilo kıyma

>> 1 su bardağı ince bulgur

>> 1 adet soğan

>> Yarım demet maydanoz

>> 1 çay kaşığı pul biber

>> 1 tatlı kaşığı kuru reyhan

>> 1 yumurta

>> Tuz

Sosu için;

>> 1 yemek kaşığı domates salçası

>> 1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan

>> 2 su bardağı su

>> Sıvıyağ

HAZIRLANIŞI

Derin bir kâsede kıyma, ince bulgur, rendelenmiş soğan, maydanoz, yumurta ve baharatlar güzelce harmanlanarak yoğurulur. Misket köfte büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır. Bir tencerede sıvıyağ kızdırılır. Üzerine salça ilave edilerek kavrulur ve kuru reyhan eklenir. Suyu konulduktan sonra kaynamaya bırakılır. Kaynayan salçalı suyun içerisine hazırlanan köfteler eklenir. Bulgurlar şişene kadar kontrollü pişirilir. İstenen kıvama gelen köfteler servis tabağına alınır. Sıcak şekilde servise sunulur.

MANCA

MANCA

MALZEMELER

>> 3 adet kapya biber

>> 3 adet patlıcan

>> 2 adet yeşil biber

>> 1 adet domates

>> 2 diş sarımsak

>> 1 tutam maydanoz

>> 2 yemek kaşığı sirke

>> ¼ çay bardağı zeytinyağı

>> 1,5 çay kaşığı tuz

>> 1 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Patlıcanlar bir bıçak yardımıyla gelişigüzel delinir. Yağsız döküm tencereye kapya biber, patlıcan ve biberler dizilir. Kapağı kapalı şekilde kısık-orta ateşte 15 dakika kadar pişirilir. Ardından sebzeler ters çevrilerek yaklaşık 10 dakika daha pişirilir. Közlenen sebzeler bir tabağa alınır. Üzeri kapatılarak yaklaşık 10 dakika dinlendirilir. Daha sonra kabukları soyulup ince ince doğranır.

Doğranan köz sebzelerin içerisine sarımsak, küp küp doğranmış domates ve ince kıyılmış maydanoz eklenir. Üzerine baharatlar serpilir. Son olarak sirke ve zeytinyağı ilave edilerek güzelce karıştırılır. Tuz ve lezzet kontrolü yapıldıktan sonra damak zevkine göre tuz ve sirke miktarı artırılabilir.

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