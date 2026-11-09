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Spor

Galatasaray'da Leroy Sane ile yollar ayrılabilir

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Galatasaray'da Leroy Sane ile yollar ayrılabilir
Başlık ResmiGalatasaray'da Leroy Sane ile yollar ayrılabilir

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Leroy Sane'nin, tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda ocak ayında ayrılabileceği iddia edildi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Sarı kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

ARA TRANSFERDE AYRILABİLİR

Sky DE'nin haberine göre, tarafların beklentilerini karşılayacak bir teklifin gelmesi durumunda Leroy Sane'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması mümkün.

TEKLİF BELİRLEYİCİ OLACAK

30 yaşındaki yıldızın geleceğine ilişkin olası gelişmelerde transfer teklifinin belirleyici olacağı belirtildi. Galatasaray'ın bonservis beklentisini karşılayan ve oyuncunun da şartlarını kabul edebileceği bir teklifin sunulması halinde ayrılığın yaşanabileceği aktarıldı.

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2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Sarı kırmızılı formayla tüm kulvarlarda toplamda 58 maçta görev yapan Sane, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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