Galatasaray'da Leroy Sane ile yollar ayrılabilir
Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Leroy Sane'nin, tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda ocak ayında ayrılabileceği iddia edildi.
Sarı kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
ARA TRANSFERDE AYRILABİLİR
Sky DE'nin haberine göre, tarafların beklentilerini karşılayacak bir teklifin gelmesi durumunda Leroy Sane'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması mümkün.
TEKLİF BELİRLEYİCİ OLACAK
30 yaşındaki yıldızın geleceğine ilişkin olası gelişmelerde transfer teklifinin belirleyici olacağı belirtildi. Galatasaray'ın bonservis beklentisini karşılayan ve oyuncunun da şartlarını kabul edebileceği bir teklifin sunulması halinde ayrılığın yaşanabileceği aktarıldı.
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2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Sarı kırmızılı formayla tüm kulvarlarda toplamda 58 maçta görev yapan Sane, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.