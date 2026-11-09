Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı: "Eşsiz bir deneyim olacak"

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde verdiği röportajda hem Uruguay Milli Takımı hem de sarı kırmızılı kulüpteki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı camiaya duyduğu minnettarlığı dile getiren tecrübeli oyuncu, sözleşmesini tamamlamak istediğini söyledi. Gelecekte Boca Juniors'ta oynama hayalinin olduğunu söyleyen Torreira, "La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." dedi.

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Sarı kırmızılı ekibin 30 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde El Espectador Deportes'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR YOL ARIYORUZ"

Uruguay Milli Takımı'nda bulunmak ötürü büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Lucas Torreira, "Ülkede olduğum, babamı ve kız kardeşimi görebildiğim için çok mutluyum. Milli takımda tekrar bulunmaktan ve her anın tadını çıkarmaktan dolayı çok memnunum. İki zorlu maç olacağını biliyoruz. FIFA dönemindeki ciddiyetimizle hareket etmeliyiz. Yeni bir yol arıyoruz ve milli takım için harika bir gelecek oluşturmak istiyoruz. Dışarıda kalmak canımı yakmıştı ama şimdi daha fazla tecrübeyle ve büyük bir istekle katkıda bulunmaya geldim. Teknik direktörün güveni için çok memnunum." şeklinde konuştu.

"FORLAN BİZİM İDOLÜMÜZ"

Teknik Direktör Diego Forlan'ın kendileri için bir idol olduğunu belirten Torreira, "Forlan'ı şahsen tanımıyordum. O bizim idolümüz. Bugün milli takımda referans olması harika, onu korumalıyız ve keyif almasını sağlamalıyım. O da çok istekli. Benden sadece oynamamı ve keyif almamı istiyor, milli formayı giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Son gelişimden sonra buraya dönmeyi dört gözle bekliyordum. Uruguay'da uzun zamandır oynamıyorduk. Arjantin'e karşı oynayıp taraftarımızla buluşmak, insanların milli takıma tekrar güvenmesini sağlamak istiyoruz. Bir imaj değişikliğine ihtiyacımız var." dedi.

Lucas Torreira

"NİYETİM SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAMAK"

Sarı kırmızılı takımın zor günlerinde kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Torreira, "Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım. Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak." diye konuştu.

"BOCA EŞSİZ BİR DENEYİM OLACAK"

Boca Juniors hayaline ilişkin konuşan Uruguaylı oyuncu, "Boca'da oynama isteğim ise gelecekte olan bir şey. La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak. Daha önce orada oynama şansım olmadı. Burada olmaktan, takım arkadaşlarımla buluşmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Lucas Torreira

"G.SARAY TARAFTARINI SEVİYORUM"

Sarı kırmızılı camiaya minnettar olduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum. Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.ax

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