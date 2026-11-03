Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2026 Salı günü yeni haftanın ikinci bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Öykü, Yeşim, Tuğba ve Cemile'nin yarıştığı programda günün yemeği Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf oldu. Gelinler çeyrek altını kazanmak için mücadele ederken günün birincisi ve puan durumu araştırılıyor.

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Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Kasım Salı günü dört gelin, Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf hazırlamak için tezgah başına geçti. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen programda, haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan Tuğba'nın ardından yeni bir puan mücadelesi başladı. Öykü, Cemile, Yeşim ve Tuğba'nın hazırladığı yemekler kayınvalidelerin değerlendirmesine sunulurken günün sıralaması merak ediliyor.

3 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan isim bölümün ardından belli olacak. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf hazırladı.

2 Kasım Pazartesi günü yapılan ilk puanlamada Tuğba 17 puanla günün birincisi olmuş ve çeyrek altını kazanmıştı. Öykü 15, Cemile 13 ve Yeşim 12 puanla haftaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen Beyza ve kayınvalidesi Ayten Hanım'ın ardından programa geri dönen Yeşim ile Beyhan Hanım da yeni haftanın mücadelesine katıldı. Salı günü alınacak puanlar, cuma günü 10 altın bileziğin sahibini belirleyecek haftalık toplamı da etkileyecek.

3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

3 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu için kesinleşmiş sonuçlar henüz belli olmadı. Günün yemeği olan Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf, kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel'in değerlendirmesiyle puanlanıyor. Günlük sıralamanın netleşmesiyle birlikte çeyrek altının sahibi de belirlenmiş olacak.

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