Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 938. bölümüyle ekranlara geldi. Çoban payı tarifi, 25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

ÇOBAN PAYI TARİFİ

Alt tarafında kıymalı ve sebzeli nefis harcı üst tarafında ise bol kaşarlı çoban payının hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken çoban payı için gerekli malzemeler ve hazırlanışı merak edildi. Yanına mevsime uygun bir salatayla bu lezzeti yemeye doyamayacaksınız. İşte Gelinim Mutfakta çoban payı tarifi…

ÇOBAN PAYI İÇİN MALZEMELER

750 gram dana kıyma

1 adet büyük boy soğan

½ çay bardağı Ayçiçek yağı

1 adet kapya biber

1 su bardağı bezelye

2 adet havuç

3 diş sarımsak

1 tatlı kalığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı salça

1 buçuk yemek kaşığı un

1 çay bardağı su



Püresi için:



5 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı

150 gram kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÇOBAN PAYI NASIL YAPILIR?

Püre için patatesleri soyun, dörde bölüp kaynayan suyun içinde haşlayın.

Bu esnada kıymalı harç için havuçları küp küp doğrayın. Bezelye ile aynı tencerede 10 dakika kadar haşlayın.

Geniş bir tava içine sıvı yağ koyun. Yemeklik soğanı ve sarımsağı ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Biberi ilave edin. Biraz kavurunca salçasını ve ununu koyun.

Kıymayı ekleyip 5 dakika kadar kavurmaya devam edin.

Son olarak haşladığınız havuç ve bezelyeyi ilave edin, baharatları ekleyin.

Karıştırarak 10 dakika kadar daha pişirin.

Püre için haşladığınız patateslerin suyunu süzün. İçine tereyağı ekleyerek robottan geçirin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Fırına dayanıklı uygun bir kaba kıymalı harcı yayın.

Üzerine ise patates püresini koyup her yerine eşit şekilde dağıtın. En üste kaşarları koyun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı geçince dilimleyerek servis edin.

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