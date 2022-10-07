Türkiye Gazetesi

Bugün Mevlid kandili olması nedeniyle, kandil günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ‘kandil simidi’ en çok aranan tariflerden biri oldu. Pastaneleri ve fırın vitrinlerini süsleyen, susamlı ve çörek otlu çeşitleri bulunan kandil simidini siz de evinizde kolayca yapabilir, komşularınıza dağıtabilirsiniz.

Bugünkü Mevlid kandili vesilesiyle kandil simidi yapmak isteyenler “kandil simidi nasıl yapılır, kandil simidi mahlepli, kandil simidi mahlepsiz” gibi konuları yoğun şekilde araştırmaya başladı. Biz de sizler için kandil simidinin hazırlanışını ve püf noktalarını derledik.

KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

125 gr tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

1 adet yumurta akı

Kavrulmuş susam veya çörekotu

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Yoğurma kabına tereyağını alın. Üzerine yoğurt, beyazını üzeri için ayırdığınız yumurtanın sarısını, sirke, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu ilave edip karıştırın. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kabartma tozu ve biraz un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Kıvamını tutturabilmek için unu yavaş yavaş ekleyip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elimizde uzun ince şerit şekli verin. Hazırladığınız şeritlerin iki ucunu birleştirip simit şekli verin.

Şekillendirdiğiniz simitleri önce yumurta akına sonra kavrulmuş susama veya çörek otuna bulayıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Tüm hamur bitinceye kadar aynı işlemi uygulayın. Kandil simitlerini önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına verin.

15-20 dakika kadar üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkıp dinlendirmeye alın. Mahlepsiz kandil simitlerimiz yemeye ve dağıtılmaya hazır.

Şimdiden afiyet olsun.

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