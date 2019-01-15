Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğrenciler; ödevler, imtihanlar, dersler derken bir dönem geride kalıyor... Yarıyıl tatili 18 Ocak’ta başlıyor. Velilerin ve öğrencilerin tatil planlarını yapmaya başladığı bugünlerde Yön Koleji Rehberlik Danışmanı Fatma Nihal Ada, öğrencilerin verimli ve eğlenceli bir yarıyıl geçirmeleri için velilere tavsiyelerde bulundu. Danışman Ada, çocuklara ihtiyaca yönelik ödüller alınması gerektiğinin, programlanmış aşırı olmayan ders düzeninin ve birlikte geçirilen kaliteli zamanın önemine değindi.

PROGRAMINIZ OLSUN

Süreklilik gerektiren öğrenme eyleminin, tekrar ve pekiştirmeye her zaman ihtiyaç duyduğunu söyleyen Ada “Ancak çocuğunuzun sürekli ders çalışmasını beklemek doğru olmaz. Hazırlanan programa göre yarıyıl ödevlerini, kitap okuma saatini ayarlamak ve o programa göre ilerlemek çocuğun motivasyonuna çok yardımcı olacaktır” dedi.

DESTEK VERMELİSİNİZ

Karnedeki düşük notların çeşitli sebeplerden dolayı olabileceğini belirten Ada şunları söyledi: Mesela çocuktan kaynaklanan görme, duyma gibi fiziksel ya da dikkat becerilerinde bir problemin yansıması olabilir. Düşük not getirmek çocuğunuzun da canını sıkmıştır. Bu yüzden ona destek vermelisiniz. Aileler çocuklarıyla birlikte oturup niçin düşük notlar geldiğine dair tartışmalar yapmalı. Çocuklarına notlarını nasıl iyileştireceklerine dair plan yapma, çözüm üretme fırsatı tanımalıdırlar. Böylece çocuklar da derse çalışma, sınavlara hazırlanma gibi sorumluluklarının farkına varır.

POTANSİYELİ GÖSTERMEZ

Başarının tarifinin ‘yüksek not’ olmadığının altını çizen Danışman Ada “Karne çocukların geçmiş oldukları imtihanlar için bir akademik başarı sonucudur fakat çocukların gerçek potansiyel ve kabiliyetleri bununla sınırlı değildir. Gelişim döneminde olan çocuklarımız gün geçtikçe gelişen zihnî faaliyetleri ile ileriki dönemlerde birçok etkinlikte ve derste başarı gösterebileceklerdir” dedi. Çocuklardan potansiyellerinin üzerinde üstün çabalar beklemenin onlar adına öz güven kırıcı olabildiğini belirten Ada “Geçmişe değil geleceğe odaklanarak yapılan çalışmaların daha iyi sonuçlar vereceği yönünde çocukları desteklersek başarılı olacaklarına emin olmalarını sağlarız. “Senden hiçbir şey olmaz, başarısız birisin” şeklinde etiketlerden kaçının” diye konuştu.

İHTİYACA YÖNELİK ÖDÜL

Ada, karne hediyesi olarak verilen sözlerin, gerçekleştirilmesi zor olan şeyler olmaması gerektiğini belirterek “Çocukların karşısına konulan pahalı ödüller, onların başarısı ile birlikte fiyatının artacağı ödüllere dönüşmesine sebep olur. Onlar için ihtiyaca yönelik ödüller, daha kalıcı ve doyurucu olacaktır” dedi.