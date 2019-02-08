Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
08.02.2019 - 10:16 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : sözleşmeli öğretmen atama,öğretmen atama sonuçları,
603171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/603171.aspx
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