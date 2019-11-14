Öğrenciler, tatile çıkacak ama çalışan anne,babalar ise çocuklarını bırakacak yer aramanın telaşına düştüler. Bakanlık ise çalışan ebeveynler içinde bir program hazırladı.
İlk ara tatil 18 Kasım'da başlıyor
14.11.2019 - 14:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milyonlarca öğrenci, bu yıl ilk kez uygulanacak olan bir haftalık ara tatile çıkacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : İlk ara tatil,
662559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/662559.aspx
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