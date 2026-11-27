Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl 11’inci defa sahibini buldu.

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2026 yılı ödülü, biyomedikal mühendisliği ve sağlık teknolojilerine katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Utkan Demirci’ye verildi. Törende konuşan Koç Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, 2016’da başlayan ödülün uluslararası bir bilim topluluğuna dönüştüğünü söyledi.

Demirci ise 60 ülkede bir milyondan fazla tüp bebek tedavisinde kullanılan ZyMot teknolojisi ile kanserin erken teşhisine yönelik ExoTIC araştırmalarını anlattı. Demirci, “Bilimsel çalışmalarımızı insan hayatına dokunan çözümlere dönüştürüyoruz” dedi.

Koç’un ödülü sahibini buldu! Bilim madalyası Utkan Demirci’nin

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