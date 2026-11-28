Üç yıldır birinci olan Sınıf Öğretmenliği 3 bin 976 kontenjanla ilk sıradaki yerini korurken Özel Eğitim 2 bin 842 kontenjanla ikinci oldu.

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Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-MEB-AGS kapsamında hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayının alan ve kontenjan dağılımını açıkladı. Üç yıldır birinci olan Sınıf Öğretmenliği 3 bin 976 kontenjanla ilk sıradaki yerini korurken Özel Eğitim 2 bin 842 kontenjanla ikinci oldu. İngilizce, Rehberlik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ilk beşi tamamladı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk dünyasından 33 öğretmen ile Türkiye’nin 81 ilinden eğitimcileri Türk Dünyası Öğretmen Buluşması’nda bir araya getirdi.

2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayının branş dağılımı belli oldu. Güncel ihtiyaç haritası doğrultusunda hazırlanan listede en fazla kontenjan ayrılan alan 3 bin 976 ile Sınıf Öğretmenliği oldu. Özel Eğitim Öğretmenliği 2 bin 842 kontenjanla ikinci sırada yer alırken İngilizce Öğretmenliği 1.101, Rehberlik 1.059, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ise 1.051 kontenjan aldı. İlk beş branşa ayrılan toplam kontenjan 10 bin 29 olurken, kalan 4 bin 971 kontenjan diğer alanlar arasında paylaştırıldı.

Zirvenin sahibi yine değişmedi! MEB, 15 bin öğretmen adayının kontenjan dağılımını açıkladı

SINIF YİNE ZİRVEDE

Dağılımda dikkat çeken başlıklardan biri, son yıllarda kontenjan sıralamasında ağırlığını koruyan Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim oldu. Her iki branş 2025 yılında olduğu gibi bu yıl da ilk iki sırayı paylaştı. İngilizce Öğretmenliğinin kontenjanı 757’den 1.101’e yükselirken Rehberlik 377’den 1.059’a çıktı. Böylece PDR ilk beşe yeniden girdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ise 1.802’den 1.051’e geriledi. 2025’te ilk beşte bulunan Okul Öncesi Öğretmenliği bu yıl ilk beşin dışında kaldı.

BAŞVURULAR 9 ARALIK’TA

Hazırlık eğitimi başvuruları 9 Aralık 2026’da başlayacak ve 15 Aralık Salı günü saat 16.00’da sona erecek. Başvuruların tamamı elektronik ortamda alınacak. Süresi içinde tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecek. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 17 Aralık’ta ilan edilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 4 Şubat 2027’de, yedek adaylar ise 15 Şubat’ta açıklanacak. Asıl adayların kayıtları 5-11 Şubat, yedek adayların kayıtları ise 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027’de başlayacak.

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