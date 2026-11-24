Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatiline çevrildi. Mart ayında yapılacak ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle 'ikinci ara tatil kaldırıldı mı' sorusu gündeme geldi. Ramazan Bayramı haftasının ara tatil olarak geçmesinin hem tatil sistemini devam ettireceği hem de takvimde sıkışmaya neden olmayacağı ifade edildi.

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2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci ara tatilinin sona ermesi sonrası milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Öğrenci ve veliler, ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı haftasına denk gelmesi nedeniyle dikkatlerini MEB'den gelecek karara çevirdi.

Ramazan Bayramı haftası ile ikinci ara tatilin çakışması sonrası 'ikinci ara tatil kaldırıldı mı' sorusu gündeme geldi.

İkinci ara tatil kaldırıldı mı? MEB'in takvimine ilişkin iddialara son nokta koyuldu

RAMAZAN BAYRAMI HAFTASINA DENK GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ikinci dönem ara tatilinin tarihlerini belirledi. Buna göre öğrenciler, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında ara tatile çıkacak.

Ancak bu yılki takvimde dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor. Mart ayında uygulanacak ikinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor. Bu nedenle öğrenciler, ara tatilin ardından bayram için ayrıca uzatılmış bir dinlenme süresi elde edemeyecek.

İkinci ara tatil kaldırıldı mı? MEB'in takvimine ilişkin iddialara son nokta koyuldu

Ara tatil ve bayramın aynı döneme denk gelmesi, özellikle ailesiyle seyahat planı yapmak isteyen öğrenciler ve velilerin tatil takvimini yakından takip etmesine neden oluyor.

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILDI MI?

İkinci dönem ara tatilinin kaldırılıp kaldırılmadığı da öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. MEB'in açıkladığı resmi çalışma takvimine göre ikinci ara tatil uygulaması devam ediyor. Yani ara tatil kaldırılmasına yönelik henüz alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

İkinci ara tatil kaldırıldı mı? MEB'in takvimine ilişkin iddialara son nokta koyuldu

Ancak ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle bayramın ardından öğrencilere ayrıca yeni bir tatil haftası eklenmeyecek. Öğrenciler, mart ayında ara tatil ve bayram dönemini aynı zaman diliminde geçirecek.

2027'de Ramazan Bayramı hafta içine denk geliyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı haftası ara tatil olarak geçince hem tatil sistemi devam ediyor hem de takvimde sıkışma olmuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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