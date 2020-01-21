Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF açıklandı! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları... Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği AÖF sınavlarının soru ve cevapları açıklandı. Ardından öğrenciler merakla internette "AÖF açıklandı! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları" şeklinde aramalar yapmaya başladı. AÜ’den yapılan açıklamada soruların ve cevapların mobil uygulama ile eKampüs sisteminde erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, AÖF sonuçları ne zamana duyurulacak? AÖF ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirdi.



Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.



Yine açıklamalar göz önüne alındığından sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.