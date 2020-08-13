Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanı Halis Aygün:"23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.



Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."