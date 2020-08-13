ÖSYM Başkanı Halis Aygün:"23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13.08.2020 - 11:38 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Halis Aygün:"23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
ÖSYM Başkanı Halis Aygün:"23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.
Etiketler : ÖSYM Başkanı Halis Aygün,KPSS,
724651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/724651.aspx
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