Dersimiz 'Yeşil Vatan'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dersimiz &#039;Yeşil Vatan&#039;
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca çevre bilinci ve sürdürülebilirliği odağına alan “Yeşil Vatan Tematik Takvimi”ni hayata geçiriyor. “Yeşil Vatan’ı korumak, vatanı korumaktır” anlayışıyla hazırlanarak tüm okullarda uygulanacak etkinlikler, öğrencileri çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yurdun dört bir yanında yürütülecek kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına rehberlik etmek için “Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi” hazırlandı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen yazı kapsamında, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ve okul yönetimlerinin tematik takvim doğrultusunda etkinlikleri uygulaması, yereldeki paydaşlarla iş birliği içinde süreci yürütmeleri sağlanacak.

Bu çerçevede, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin “köklerden geleceğe” şiarıyla bireylerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri esas alınarak “Yeşil Vatan’ı korumak, vatanı korumaktır” anlayışının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim kurumlarında hayata geçirilecek tüm etkinliklere yansıtılması amaçlanıyor. 

