Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacak.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
24.04.2021 - 12:11 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Rumeli Üniversitesi,
785245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785245.aspx
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