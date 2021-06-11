Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25 ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacak.
Yeditepe Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
11.06.2021 - 12:58 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 25 Haziran 2021 olarak açıklandı.
Etiketler : Yeditepe Üniversitesi,
792963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/792963.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER