Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
12.05.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 12.05.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
859530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/859530.aspx
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