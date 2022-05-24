Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
24.05.2022 - 16:44 | Son Güncelleme: 24.05.2022 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
864477 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/864477.aspx
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