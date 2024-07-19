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Altı bakanlıktan ‘tercih’ yardımı! Cumartesi ve Pazar İstanbul'da

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altı bakanlıktan ‘tercih’ yardımı! Cumartesi ve Pazar İstanbul&#039;da
Millî Eğitim Bakanı, Haber

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 bakanlık, öğrencilere tercih yardımı gerçekleştiriyor. Bakanlar Cumartesi ve Pazar İstanbul'da öğrencilere tercihlerinde destek olacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA- YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Askın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sağlık Bakanı Kemal Menmiş öğrencilerle bir araya gelmek için kolları sıvadı.

Altı bakan, AK Parti’nin genç milletvekillerinden Rümeysa Kadak öncülüğünde ‘Önce Öğrenci’ oluşumunda öğrenciler ile bir araya gelecek. Bakanların yanı sıra, birçok bakan yardımcısı, bürokrat ve is dünyasından isim de gençlerle buluşarak onlara yol gösterip, tecrübelerini paylaşacak. Bütün meslek dallarından üniversite hocaları da öğrencilere tercihlerinde yardımcı olacak.

Cumartesi-pazar İstanbul’da, 23-24 Temmuz’da Ankara’da, 29- 30 Temmuz’da Kahramanmaraş’ta, 1-2 Eylül’de Gaziantep’te üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilere aynı zamanda psikolojik danışma ve rehberlik hocasından destek alma fırsatı da sunulacak. Katılmak isteyen öğrenciler başvurularını internet üzerinden yapabilecek

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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