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Haberler > Eğitim > Bakan Tekin'den net mesaj: Korkmadan yolumuza devam

Bakan Tekin'den net mesaj: Korkmadan yolumuza devam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Tekin&#039;den net mesaj: Korkmadan yolumuza devam
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu yolda eski düzenden farklı çıkarlar elde eden, çıkarlarının devamından rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını da farklı ortamlarda sürekli dile getiren, kınayanların kınamasından asla çekinmeden, korkmadan halis niyetle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı”nda konuştu:

İnşallah bu ülkenin birliği ve beraberliği için hep beraber çok güzel adımlar atarız. Bu yolda eski düzenden farklı çıkarlar elde eden, çıkarlarının devamından rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını da farklı ortamlarda sürekli dile getiren, kınayanların kınamasından asla çekinmeden, korkmadan halis niyetle yolumuza devam edeceğiz.

Azimle devam etmeliyiz ki başarıya ulaşabilelim. Ben hep beraber bu yolda yürüdüğümüz takdirde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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