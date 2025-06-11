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Mesleki eğitim her ilde! Bakan Tekin duyurdu, öğretmenlere izin var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mesleki eğitim her ilde! Bakan Tekin duyurdu, öğretmenlere izin var
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma programına istedikleri il ve ilçelerde katılabileceğini açıkladı. Eğitimin her adımında istişare içinde hareket ettiklerini belirten Bakan Tekin, öğretmenlerin 30 Haziran’da idari izinli sayılacağını da duyurarak eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Mesleki eğitim her ilde! Bakan Tekin duyurdu, öğretmenlere izin var - 1. Resim

ÖĞRETMENLER 30 HAZİRAN'DA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Bakan Tekin'in paylaşımında şunları kaydetti:

"Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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