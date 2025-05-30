Türk mutfağı dünya mutfağına yön verecek! Bakan Tekin projenin detaylarını açıkladı

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi ile Türk mutfağı dünya mutfağına yön vermeye hazırlanıyor. Projenin detaylarını paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gastronomi liseleri, yalnızca Türk mutfağını temsil eden değil, dünya mutfağına yön verebilecek, geçmişini bilen, sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eden, çok dilli ve donanımlı gençler yetiştirecek" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi’nin tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda konuşan Tekin, bu liseler aracılığıyla sadece yemeklerin değil, aynı zamanda birlikte yaşamanın, düşünmenin ve üretmenin yeniden tasarlanacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi, ülke genelinde gastronomi eğitiminin standartlarını yükseltmeyi ve bölgesel zenginlikleri bilimsel ve kültürel boyutuyla geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bakan Tekin, 2013-2018 yılları arasında Bakanlık Müsteşarlığı görevindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesleki ve teknik liselerin tematik hale getirilmesi talimatını hatırlattı. O dönemde gastronomi alanında başlanan çalışmaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleriyle yeniden canlandığını belirtti.

Tekin, projeyle 12 bin yıllık Anadolu mutfak hafızasının bilimsel literatüre kazandırılacağını ve bu hafızayı gelecek nesillere aktaracak gençlerin yetiştirileceğini ifade etti. "Bir yemeğin serüveni toprakta başlar, iklim, üretici, gelenek ve teknolojiyle şekillenir" diyen Tekin, gastronomi liselerinin bu süreci kapsamlı şekilde analiz eden, tarımdan gıda kimyasına, tarihsel anlatımlardan duyusal deneyimlere kadar uzanan bir müfredata sahip olduğunu vurguladı.

"ÇOK DİLLİ VE DONANIMLI GENÇLER YETİŞTİRECEK"

Türkiye genelinde yedi coğrafi bölgede açılacak liselerin her biri, bulunduğu bölgenin kültürel ve tarımsal özelliklerine uygun alanlara odaklanacak. İstanbul’da Osmanlı mutfağı, Gaziantep’te baklava ve geleneksel tatlılar, Trabzon’da fındık ve pastacılık gibi bölgesel temalar ön plana çıkacak. Ayrıca öğrenciler, dünyanın farklı ülkelerinden usta şeflerle kurulacak uluslararası mutfak ağı sayesinde yalnızca Anadolu mutfağına değil, Fransız, İtalyan, Kore, Japon ve Latin Amerika mutfaklarına da hakim olacak.

Gastronominin artık yalnızca tariflerden ibaret olmadığını, kültürel gücün sofralarda, menülerde ve hikayelerde temsil edildiğini belirten Tekin, "Türkiye’nin gastronomik birikimi, 12 bin yıllık medeniyetlerin doğa, toplum ve emekle kurduğu ilişkiyi yansıtıyor. Bu liseler, Türkiye’nin kültürel diplomasisinin önemli bir taşıyıcısı olacak" diye konuştu.

Projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bir parçası olduğunu söyleyen Tekin, liselerin sadece mutfak kültürünü değil, aynı zamanda yaşam becerileri, görgü kuralları ve adab-ı muaşereti de kapsayan bütünsel bir eğitim modeli sunduğunu vurguladı. Tekin, "Gastronomi liseleri, yalnızca Türk mutfağını temsil eden değil, dünya mutfağına yön verebilecek, geçmişini bilen, sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eden, çok dilli ve donanımlı gençler yetiştirecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Emine Erdoğan’a projenin hayata geçirilmesindeki destekleri için teşekkür ederek, gastronomi liselerinin sadece yemek eğitimi değil, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün de güçlendiği bir alan olacağını sözlerine ekledi.