Millî Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu EBA yenilendi. Tanıtım töreninde konuşan Bakan Yusuf Tekin, yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı bulunan platform için 2011’den bu yana yaklaşık 9 milyar dolar kamu kaynağı aktarıldığını açıkladı. Tekin, EBA ve MEBİ’nin yeni uygulamalarına yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.

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Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) öğrenci, öğretmen ve velilere hizmet veren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), dijital eğitimdeki yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yenilendi. Yeni arayüzle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dört ayrı ana ekran oluşturuldu.

Yenilenen EBA’da yer alan yapay zekâ asistanı, öğrencinin sınıfını, öğrenme düzeyini ve zorlandığı konuları dikkate alarak kişiye özel öneriler sunacak. Küfür, hakaret ve eğitim dışı içeriklere yönelik filtreleme sistemi de devreye alınacak.

Ana ekranında “Kaldığın Yerden Devam Et” bölümü bulunacak. Yaklaşan sınavlar, öğretmenlerin gönderdiği çalışmalar ve yarım kalan konular hatırlatmalarla gösterilecek. Projeler, etkileşimli öğrenme araçları, oylamalar ve tartışmalara da ana ekrandan erişilebilecek.

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Lise öğrencileri yapay zekâ destekli çalışma planlarıyla kendi öğrenme süreçlerini yönetebilecek. Küçük yaş gruplarına yönelik ekranda ise oturum ve günlük kullanım süresini gösteren bir bölüm yer alacak.

EBA artık öğrenciye özel! Bakan Tekin uyardı: Kendi ürünlerini pazarlamak için karalıyorlar

ÖĞRETMENE ÖZEL EKRAN

Yeni platformda öğretmenler bağlı sınıf ve öğrenci sayılarını, bildirimleri ve şubelerin haftalık ilerleme durumlarını takip edebilecek.

Veliler ise çocuklarının tamamladığı sınav ve içerikleri, çalışmalarını, projelerini ve paylaşımlarını görüntüleyebilecek. EBA’daki ders videoları ve soru havuzu öğrencilere ücretsiz sunulacak.

TEKİN: İTİMAT ETMEYİN

Tanıtım programında konuşan Bakan Tekin, “EBA’nın bugün yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı var. Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. Eğitim öğretime dijital altyapının hazırlanması anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada. Bu altyapı için 2011’den itibaren yaklaşık 9 milyar dolar kamu kaynağı aktarıldığını da ifade edeyim” dedi.

EBA artık öğrenciye özel! Bakan Tekin uyardı: Kendi ürünlerini pazarlamak için karalıyorlar

Bakan Tekin, “Eskiden beri Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlık üzerinde vesayet uygulamaya çalışan başka birimlerin saldırısı altında oldu. Yardımcı kitap satmaya çalışan ve bunu yaparken MEB’in ders kitaplarını kötüleyen, özel dershanecilik hizmeti sunmak isteyip bunu yaparken de MEB’in öğretmenlerini ve okullarını kötüleyen, öğretmenlerimizin emeğini hiçe sayan bir yapıyla hep mücadele ettik. Bugünlerde de bizim geliştirdiğimiz MEBİM ve EBA’nın yeni yapay zekâ destekli uygulamaları, yine benzer şekilde kendi ürünlerini pazarlamak isteyen kişilerin algı yönetmek amacıyla yürüttüğü karalamalarla karşı karşıya. Bunlara itimat etmeyin” ifadelerini kullandı.

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