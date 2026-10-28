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Eğitim

EBA’ya 9 milyar dolarlık yatırım!

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EBA’ya 9 milyar dolarlık yatırım!
Başlık ResmiEBA’ya 9 milyar dolarlık yatırım!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) 2011’den itibaren yaklaşık olarak 9 milyar dolar civarında yatırım yapıldığını belirtti. Bakan Tekin, EBA’nın dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından biri hâline geldiğini vurguladı.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Türkiye’nin dijital eğitim altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. EBA’nın dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından biri hâline geldiğini belirten Tekin, dijital eğitim altyapısı için 2011’den bu yana yaklaşık 9 milyar dolarlık kamu kaynağı aktarıldığını söyledi.

6 MİLYON AKTİF KULLANICI

Türkiye’nin dijital eğitim altyapısındaki konumuna dikkat çeken Tekin, EBA’nın yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı bulunduğunu belirtti. Tekin, “Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. Eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada. Materyal eksikliği açısından OECD ortalamasının çok çok altındayız” dedi.

Dijital alanda yaşanan hızlı değişime ve Türkiye’nin bu sürece uyum sağlamasına değinen Tekin, EBA’nın mevcut seviyeye ulaşması için yapılan yatırımların boyutunu da açıkladı. Tekin, “Şu an EBA içerik olarak bu noktaya geldi. Bu altyapı için 2011’den itibaren yaklaşık olarak 9 milyar dolar civarında kamu kaynağı aktarıldığını da ifade edeyim” ifadelerini kullandı.

EBA’ya 9 milyar dolarlık yatırım!
Başlık ResmiEBA’ya 9 milyar dolarlık yatırım!

DÜNYANIN EN BÜYÜK EĞİTİM PORTALLARINDAN BİRİ

EBA’nın kuruluş sürecini ve okullardaki teknolojik donanım çalışmalarını anlatan Tekin, eğitimde dijital altyapının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin dijital imkânları eğitimde kullanabileceği bir sistem kurmayı hedeflediğini belirten Tekin, internet altyapısı ve etkileşimli tahtaların bu projenin temel unsurları olduğunu vurguladı.

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Tekin, “Dijital alanda çok önemli değişiklikler oluyor. Türkiye’nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurması gerektiği varsayımından hareket etmiştik. Okullarımızda internet altyapısı, dersliklerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarıydı. Bu altyapıyı kurduktan sonra çocuklarımızın bu altyapıyla birlikte kullanabilecekleri ana mekanizma ne olmalı? Buraya da odaklandık ve EBA’yı, şu an dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden bir tanesi olmak üzere kurguladık” dedi.

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