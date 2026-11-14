MEB'den sınav sisteminde yeni düzenleme! Yapay zekâ dönemi başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle sınavlarda yapay zekâ kullanımının önü açılırken, ülke genelindeki ortak yazılı sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Öğrencilerin sınav sonuçlarıyla okullar ve iller arasında sıralama yapılmasına da izin verilmeyecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle resmî ve özel okullarda gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, ortak yazılı sınavlar, ulusal ve uluslararası izleme araştırmaları ile dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin esaslar güncellendi.

SINAVLARDA YAPAY ZEKÂ KULLANILABİLECEK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle Millî Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü yapay zekâ araçlarının soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde kullanılabilmesinin önü açıldı.

Buna göre yapay zekâ, soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerini desteklemek ve bu süreçlerin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılabilecek.

Ayrıca ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, Bakanlıkça uygun görülen dijital sistemler ve araçlarla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yürütülebilecek.

MEBden sınav sisteminde yeni düzenleme! Yapay zekâ dönemi başlıyor

SINAV SONUÇLARIYLA OKULLAR ARASINDA SIRALAMA YAPILAMAYACAK

Yeni düzenlemede öğrencilerin sınav sonuçlarının kullanımına ilişkin dikkat çeken bir hükme de yer verildi.

Buna göre ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen sonuçlar; öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama, karşılaştırma ya da kıyaslama yapmak amacıyla kullanılamayacak.

Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, öğrencilerin gelişimlerini izlemek, öğrenme eksikliklerini belirlemek ve eğitim süreçlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

ORTAK YAZILI SINAVLARIN ESASLARI DEĞİŞTİ

Yönetmelikle ülke geneli ortak yazılı sınavların uygulanmasına yönelik hükümler de yeniden düzenlendi.

Bakanlık, hangi sınıf düzeylerinde ve hangi derslerden ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacağını öğretim yılı başında ilan edecek.

Ortak sınavlarda kullanılacak konu ve soru dağılım tabloları hazırlanarak öğrencilere duyurulacak.

Bakanlık tarafından ülke genelinde ortak yapılması kararlaştırılan sınavlar dışında kalan sınavlar ise okul geneli ortak yazılı sınav olarak gerçekleştirilecek.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kamu zararı iddiaları kişisel husumetten

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala