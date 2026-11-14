MEB’in Devlet Malzeme Ofisinden alımlarında 1 milyara yakın kamu zararı oluştuğu iddiasına değinen Bakan Tekin, hesapları denetlemek üzere görevlendirilen Sayıştay başdenetçisinin, görevden alınan millî eğitim müdürünün kardeşi olduğunu ifade etti ve “Bu bir tuzak, bu bir tezgâh” dedi.

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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) alımlarla kamu zararı oluştuğu iddialarının kişisel husumetten kaynaklandığını söyledi. 2023 yılında bir ilin millî eğitim müdürünü görevden aldıklarını, 2024 yılında ise Bakanlığın hesaplarını denetlemek üzere görevlendirilen Sayıştay başdenetçisinin görevden alınan müdürün kardeşi olduğunu dile getiren Tekin, söz konusu başdenetçinin DMO üzerinden yürütülen süreçte usulsüz yazışmalar yaptığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kamu zararı iddiaları kişisel husumetten

Bakanlığın malzeme temini konusunda DMO’ya dört kez başvurduğunu ve kurumdan ilgili malzemelerin ellerinde bulunmadığı yönünde cevap aldığını belirten Tekin, buna rağmen denetim sürecinde başdenetçinin DMO’dan tahminî fiyat bilgisi istediğini, ardından bu fiyatların referans olarak kullanılabileceğine ilişkin resmî yazı talep ettiğini belirtti. Yazışmalarda resmî yazının önce e-posta yoluyla kendisine gönderilmesini, onayının ardından imzalanarak iletilmesini istediğini aktaran Tekin, yazının DMO Genel Müdürü yerine şube müdürü imzasıyla düzenlendiğini kaydetti. Bu yazışmaların DMO’da soruşturma konusu olduğunu belirten Tekin, “Bu bir tuzak, bu bir tezgâh. Bu süreç kişisel husumet meselesidir. Devlet Malzeme Ofisi’ni de Sayıştay’ı da Millî Eğitim Bakanlığı’nı da zan altında bırakacak bir durum söz konusu” diye konuştu.

“HİÇBİR VAKFA TEK KURUŞ AKTARMADIK”

Bakanlığın çeşitli vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller üzerinden kamu kaynaklarının aktarıldığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Bakan Tekin, protokol imzalanan hiçbir sivil toplum kuruluşuna kamu kaynağı aktarılmadığını ve yer tahsisi yapılmadığını, bu kuruluşların yalnızca Bakanlığa ait mekânlarda ortak etkinlikler gerçekleştirebildiğini ifade etti. TOBB, Ülkü Ocakları, TÜGVA, Yeşilay ve Kızılay dâhil olmak üzere protokol yapılan kuruluşlara farklı muamele edilmediğini dile getiren Tekin, “Hiçbirine tek bir kuruş kamu kaynağı aktarmadık, aktarmayız” dedi.

“MESEM’LERİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

MESEM uygulamasına yönelik eleştirilere de değinen Tekin, uygulamaya kategorik olarak karşı çıkanların görüşlerine saygı duyduğunu ancak mesleki eğitim politikalarını sürdüreceklerini söyledi. MESEM kapsamındaki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Tekin, iş yerleriyle protokol imzalanmadan önce çeşitli aşamalardan oluşan bir denetim süreci yürütüldüğünü anlattı. Her öğrenci için okulunda bir koordinatör öğretmen görevlendirildiğini ifade eden Tekin, öğretmenlerin düzenli aralıklarla iş yerlerini ziyaret ederek öğrencilerin kendileri için tanımlanan işleri yapıp yapmadığını kontrol ettiğini söyledi.

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