MEB’in taslak politika belgesi ortaya çıktı! Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm geliyor

Mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın taslak politika belgesi ortaya çıktı.

ESMA ALTIN ANKARA - Mesleki ve teknik eğitimdeki problemlerin tespit edilmesi ve buna yönelik stratejiler geliştirilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nin yayınlanmasıyla ilgili genelge dün Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ayrıca MEB’in taslak politika belgesi ortaya çıktı. Politika belgesi “mesleki ve teknik eğitime erişim”, “eğitimde iyileştirme”, “eğitim ile istihdama hazırlık” olmak üzere üç ana başlıktan oluşacak ve 74 adet strateji maddesi yer alacak. Bu doğrultuda eğitim fırsatlarının geliştirilmesi, dijital içeriklere erişim sağlanması ve mesleki eğitim merkezlerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca öğretmen alım kontenjanları artırılacak, mesleki gelişim için mükemmeliyet merkezleri oluşturulacak.

Okullara bağlı uygulama oteli, atölye vb. yerlerde ihtiyaca göre sürekli personelin istihdam edilebilmesi için kadro oluşturulacak. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun yeni alanlar açılacak, tarım ve sağlık hizmetleri eğitimleri yaygınlaştırılacak. Sektör ile iş birliği yapılarak “sektör içi okul” ve “sektöre entegre okul” modelleri oluşturulacak. Mezunların hakları da iyileştirilecek.