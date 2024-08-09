Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'Roblox' ve 'Instagram' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'Roblox' ve 'Instagram' açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin&#039;den &#039;Roblox&#039; ve &#039;Instagram&#039; açıklaması

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, oyun platformu Roblox'un ve sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin, "Dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

 

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital çağda, çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişiminin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını, okulların, öğretmenlerin ve eğitim öğretim ortamlarının yanında bilhassa sosyal medya mecralarının da çocukların gelişiminde etkili olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler aldıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray, Davide Calabria'ya teklifte bulundu! Yıldız oyuncudan cevap geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! - GündemAntalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem!Fıstıklı ve cevizliyi aratmıyor! Dünyada bir ilk: Kıymalı baklava yaptı, tadanların yorumları şaşırttı - GündemKıymalı baklavayı tadanların yorumları şaşırtıPolisten suç makinesine film gibi operasyon! Adana'dan Bursa'ya kadar aynı otobüste yolculuk - GündemAdana'dan Bursa'ya kadar otobüste takipİsrail basını yazdı! Tel Aviv’i korku sardı: Türkiye muslukları kapatacak mı? - Gündemİsrail basını yazdı! Tel Aviv’i korku sardıFirari FETÖ'cü Zafer Yıldız Bağcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı - GündemFirari savcı Zafer Yıldız operasyonla yakalandı!Muş’ta piknik faciası! 5 kişi hayatını kaybetti - GündemHer satırı ayrı acı dolu olayda bir aile yok oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...